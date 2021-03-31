2021/03/31 | 08:27 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صناع القرار يتعهدون بسد فجوة اللقاحات في ختام القمة العالمية للتحصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/31 | 08:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صناع القرار يتعهدون بسد فجوة اللقاحات في ختام القمة العالمية للتحصين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صناع القرار يتعهدون بسد فجوة اللقاحات في ختام القمة العالمية للتحصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).