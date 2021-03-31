عقبتان وسيتخلص العالم من كورونا

2021/03/31 | 08:34 - المصدر: NRT عربية

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خبراء: لن تصل البلاد إلى مناعة القطيع دون تطعيم الأطفال والمراهقي

عادت قضية تلقيح الأطفال والمراهقين ضد فيروس كورونا المستجد للحصول على مناعة القطيع في الولايات المتحدة الأميركية إلى الواجهة مجدداً، فبعدما أشار كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، أنتوني فاوتشي، قبل أيام، إلى أنه قد يكون من الضروري تطعيم تلك الفئات، أكدت دراسة جديدة أن هذا الأمر بات ضرورياً.

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فقد كشف المعلومات أنه على البلدان التحرك نحو مستقبل طبيعي عن طريق تحصين الأطفال والبالغين ضد فيروس كورونا المستجد، وتحقيق معدلات التطعيم التي تهدف إليها السلطات الصحية، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين.

وأكد التقرير أن تطعيم الأطفال والمراهقين أضحى عقبة رئيسية إلى جانب الإمدادات المحدودة من اللقاحات أمام سعي العالم لتجاوز الوباء.

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