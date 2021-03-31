تقرير: الصين جندت شركات مراقبة لتطوير أنظمة دقيقة

2021/03/31 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال باحثون في تقرير نشرته "رويترز" إن الصين استعانت بشركات مراقبة للمساعدة في وضع معايير لأنظمة التعرف على الوجه وتتبع خصائص معينة مثل "العرق"، وهو أمر قد يسبب الإساءة للأشخاص.

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