الأولمبية الدولية والمجلس الآسيوي يصادقان على انتخابات الأولمبية العراقية

2021/03/31 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

صادقت اللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، على نتائج انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء ً أن "الأولمبية الدولية بعثت رسالة رسمية إلى الأولمبية العراقية تؤكد فيها تسلُّمها نتائج الانتخابات وثقتها بالإجراءات الناجحة للعملية الانتخابية".

وأضاف أن" رسالة الأولمبية الدولية التي وردت، في ساعة متأخرة من مساء أمس عُنونت الى السيد رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية موقعة من السيد جيمس مكلاود مدير التضامن الأولمبي والعلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية في اللجنة الأولمبية الدولية والسيد حسين المسلم المدير العام والفني للمجلس الأولمبي الأسيوي"، مشيراً إلى أن" الأولمبية الدولية تأمل، وبعد إكمال الانتخابات الأولمبية العراقية، أن ينصرف المكتب التنفيذي الجديد إلى عمله في إعداد الرياضيين وتهيئتهم للمشاركات الأولمبية الخارجية".

وفي أدناه نص رسالة الأولمبية الدولية:

السيد رعد حمودي

رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية

لوزان، 30 / 3 / 2021

الاجتماع الانتخابي للجمعية العامة للجنة الأولمبية

الوطنية العراقية 25-26 مارس 2021

السيد الرئيس،

نقر، مع الشكر، باتسلُّم التقرير المؤرخ في 27 آذار 2021 والرسائل اللاحقة في 28 آذار 2021 من "اللجنة المؤقتة" في أعقاب انعقاد الاجتماع الانتخابي للجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية في 25-26 آذار 2021.

لقد أحطنا علماً بالاختتام الناجح للإجراءات ونتائج انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

الآن، وبعد أن تم تطبيع الوضع بصورة كاملة، لنا الثقة بأن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية يمكنها العمل في انسجام ووحدة مع جميع أعضائها وشركائها الخارجيين، والتركيز بشكل كامل على أنشطتها ومسؤولياتها اتجاه الرياضة والرياضيين في بلدكم، كما هو الحال مع دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي هي على الأبواب.

من خلال هذه الرسالة، نود أيضاً أن نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا إلى "اللجنة المؤقتة" ولجنة الانتخابات التي أسهمت بشكل كبير في التنفيذ الناجح لهذه العملية، وفقاً للنظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية والقواعد المعمول بها.

شكراً لتعاونكم.

جيمس مكلاود / مدير التضامن الأولمبي والعلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية في اللجنة الأولمبية الدولية

حسين المسلم / المدير العام والفني للمجلس الأولمبي الآسيوي

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