2021/03/31 | 08:58 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعتزم إصدار تعليمات جديدة بشأن الدوام وتحدد ضوابط تحسين المعدل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/31 | 08:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعتزم إصدار تعليمات جديدة بشأن الدوام وتحدد ضوابط تحسين المعدل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعتزم إصدار تعليمات جديدة بشأن الدوام وتحدد ضوابط تحسين المعدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).