ارتفاع جديد في أسعار النفط قبل يوم واحد من اجتماع “أوبك”

2021/03/31 | 08:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت أسعار النفط، الأربعاء، ارتفاعاً لتقلص من خسائرها المسائية قبل يوم واحد من اجتماع أوبك وحلفائها، حيث يراهن المستثمرون على أن المنتجين سيوافقون إلى حد كبير على تمديد قيود الإمدادات حتى ايار.وبحسب “رويترز”، فأن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 24 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 64.41 دولارا للبرميل في الساعة 05:25 بتوقيت […]

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