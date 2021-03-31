الكاظمي يزور السعودية

2021/03/31 | 09:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يقوم رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي بزيارة رسمية الى السعودية اليوم الاربعاء.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث سيرأس الكاظمي وفدا يضم عدداً من الوزراء واعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

ومن المقرر ان يلتقي الكاظمي خلال زيارته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما سيلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث سيتم بحث عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

PUKmedia / متابعة

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