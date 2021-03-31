الصحة تحدد موعد الخلاص من جائحة كورونا

2021/03/31 | 09:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، على سؤال مهم قد يشغل بال كل العراقيين بخصوص جائحة كورونا وموعد الخلاص منها نهائياً.

وقالت عضوة الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، في تصريح صحفي، إنه "ومن أجل تخفيف القيود وترك الكمامة وعودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي لا يتحقق ذلك الا بعد اخذ الجرعة الثانية من اللقاح التي هي كفيلة بتخفيف الاجراءات الوقائية".

وبينت: ان ذلك يتحقق "شرط ان يكون الطرفين ملقحين بالجرعة الاولى والثانية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية بين الجرعتين وخلال فترة إسبوعين من إخذ الجرعة الثانية لحين تكوين الجسم للمناعة".

وأشار الى، إن "كل مجتمع في العالم يحتاج الى ان يصل نسبة الملقحين الى 85% لتتحقق المناعة المجتمعية التي تتيح لنا العودة للحياة مثل السابق".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد دقت ناقوس الخطر بشأن مؤسساتها الصحية وقدرة استيعابها لاستقبال المصابين بفايروس كورونا.

وقالت في بيان الأثنين "يشير الموقف الوبائي في العراق الى تسجيل 38536 إٔصابة خلال الأسبوع المنصرم وهو أعلى معدل سجل في العراق منذ بدء الجائحة، في ظل أستمرار التهاون والإستهانة في الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من عدم ارتداء الكمام وازدياد التجمعات البشرية في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بالرغم من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتابعة المستمرة من قبل الفرق الصحية الوقائية".

وبينت الصحة ان "استمرار الاستهانة بالاجراءات الوقائية بهذا الشكل قد يسبب تصاعد نسب الاصابات الى الحد الذي قد يشكل خطورة على مؤسساتنا الصحية من حيث القدرة على استيعاب الحالات وهذا يؤدي الى عواقب وخيمة وخطيرة على منظومة الامن الصحي".

ولفتت الى ان "خبراء الصحة العامة في العالم، اتفقوا على أهمية الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه من خلال التحصين باللقاح".

PUKmedia وكالات

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