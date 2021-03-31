الشبح المدمرة للدفاعات الإيرانية..

2021/03/31 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أسبوعين، أصدرت إيران صورا ولقطات مصورة لما وصفتها بأنها قاعدة جديدة للحرس الثوري مسلحة بصواريخ كروز وصواريخ باليستية ومعدات "الحرب الإلكترونية".ووصف تقرير على التلفزيون الرسمي القاعدة بأنها "مدينة صاروخية".

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