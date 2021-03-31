وزير الخارجية العراقي يدعو إلى معالجة الوضع الإنساني للعائلات بمخيم الهول في سوريا

2021/03/31 | 09:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا وزير الخارجية فؤد حسين، الثلاثاء، إلى معالجة الوضع الإنساني للعائلات بمخيم الهول في سوريا.وقال وزير الخارجيّة في كلمة العراق بالاجتماع الوزاريِّ للتحالف الدوليِّ لهزيمة “داعش”، “نؤكد أهمّية تعزيز العمل وتوحيد الجُهُود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياسيّ للأزمة في سوريا”.ودعا حسين إلى “معالجة الوضع الإنسانيّ للعائلات في مُخيَّم الهول في سوريا …

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