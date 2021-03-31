التحالف الدولي يُسلّم القوات العراقية مجموعة جديدة من أبراج المراقبة في ’عين الأسد’

2021/03/31 | 09:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، عن قيام التحالف الدولي بتسليم مجموعة جديدة من أبراج المراقبة إلى القوات الأمنية العراقية. وذكر رسول في تدوينة تابعها “النور نيوز”، أنه “في قاعدة عين الاسد الجوية، القوات الأمنية العراقية تتسلم مجموعة جديدة من ابراج المراقبة من التحالف الدولي”.

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