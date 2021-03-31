رئاسة البرلمان تدعو النواب للحضور غداً للتصويت على الموازنة

2021/03/31 | 09:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت رئاسة البرلمان، الثلاثاء، أعضاء المجلس للحضور يوم غد للتصويت على مشروع قانون الموازنة.وقالت الرئاسة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “يعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين …

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