روسيا تسجل أول لقاح في العالم للحيوانات ضد فيروس كورونا

2021/03/31 | 09:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلن نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والنباتية (روس سيلخوزنادزور) قنسطنطين سافينكوف اليوم الاربعاء، إن روسيا سجلت أول لقاح في العالم للحيوانات ضد فيروس كورونا المستجد.وقال سافينكوف في تصريح صحفي، أنه “تم تصميم اللقاح، في المركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات، التابع للهيئة، وتم تسجيله تحت اسم كارنيفاك –كوف”.وأضاف الخبير: “بدأت الاختبارات السريرية لهذا اللقاح في أكتوبر من العام الماضي، وشاركت فيها الكلاب والقطط، والثعالب البيضاء القطبية، والمنك والثعالب العادية، وحيوانات أخرى.وتسمح لنا نتائج البحث بالاستنتاج بأن اللقاح آمن ويتمتع بفعالية مناعية عالية، لأنه تم لدى كل الحيوانات المشاركة في الدراسة ظهور أجسام مضادة لفيروس كورونا”.[…]

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