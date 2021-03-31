الديمقراطي الكردستاني: سنحضر جلسة تمرير الموازنة

2021/03/31 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - نور الزيدي

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابيَّة، اليوم الأربعاء، أنها ستحضر جلسة تمرير الموازنة.

وقال النائب عن الكتلة مهدي عبد الكريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نواب الكتلة سيحضرون جلسة تمرير الموازنة المقرر عقدها ظهر اليوم".

وأضاف أن "ذلك جاء بعد ما تم الاتفاق مع اللجنة المالية وكل الكتل السياسية على تمرير المادة 11 وحصة إقليم كردستان".

دعت رئاسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى الحضور لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.

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