انطلاق الجولة 26 من دوري الكرة الممتاز غداً.. تعرف على طواقم التحكيم

2021/03/31 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الحكام بالهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اليوم الاربعاء (31 آذار 2021)، عن الطواقم التحكيمية للجولة (26) بدوري الكرة الممتاز والتي تنطلق يوم غد الخميس.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجولة ستنطلق يوم غد الخميس، بمباراتين تجمع اربيل والنجف بإدارة أحمد كاظم، والزوراء ونفط البصرة ويحكمها أياد مزاحم".

واضافت، أن "الجولة 26 تستكمل يوم الجمعة باربعة لقاءات، يستضيف فيها زاخو الحدود بقيادة احمد محمد عسكر، ويحل الجوية ضيفا على القاسم بإدارة الحكم الدولي زيد ثامر، ويلتقي النفط ونفط الوسط بتحكيم الدولي واثق محمد، والشرطة والسماوة ويديرها علي احمد شاكر".

وتابع بيان اللجنة، أن "الجولة تتختم يوم السبت المقبل بأربع مواجهات، تجمع الكرخ ونفط ميسان بإدارة الدولي يوسف سعيد، والميناء والصناعات ويديرها الدولي مهند قاسم، وبغداد والكهرباء بقيادة الدولي محمد سلمان، والطلبة والديوانية بتحكيم الدولي هيثم محمد رشيد".





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