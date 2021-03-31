رونالدو يقترب من لقب هداف العالم

2021/03/31 | 09:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو، صيامه التهديفي في آخر أربع مباريات دولية مع منتخب بلاده، بعدما نجح في هز شباك لوكسمبورغ، أمس الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.وأحرز رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعدما استغل عرضية من زميله جواو كانسيلو داخل المنطقة ليحول الكرة داخل الشباك، ليساهم في فوز منتخب البرتغال، بنتيجة 3-1.وبهذا الهدف، رفع رونالدو رصيده إلى 103 أهداف مع منتخب بلاده، ليعزز موقعة في المركز الثاني، ويقلص الفارق إلى 6 أهداف مع أسطورة الكرة الإيرانية علي دائي (109 أهداف)، متصدر قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي.[…]

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