مستشار الكاظمي يكشف الملفات التي سيحثها الكاظمي في الرياض

2021/03/31 | 09:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديتوجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي رفقة فريق حكومي يضم عدداً من الوزراء واعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، اليوم الأربعاء، الى السعودية تلبية لدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وعدّ مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، الزيارة بأنها “مهمة وتجيء في ظرف استثنائي وتم الترتيب لها في الزيارات السابقة التي …

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