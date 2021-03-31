2021/03/31 | 09:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 10 دقیقة

934 مشاهدة

اعلنت وزارة التعليم، الاربعاء، التزامها بالخطة المعلنة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددة على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وقال وزير التعليم نبيل عبد الصاحب، في تصريح تابعه NRT ،عربية ، (31 اذار 2021)، إن "الوزارة مستمرة وملتزمة بتأدية الامتحانات الحضورية والالكترونية للفصل الدراسي الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية، وفقا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والخطة الوزارية المعلنة، فضلا عن استمرار إجراء امتحانات الدراسات الجامعية الأولية للدروس الأساس وفقا للنسب المحددة من الوزارة حضوريا، إضافة الى الدروس العملية وفقا لآلية التعليم المدمج".

ودعا عبدالصاحب ، الى "الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية أثناء فترة تأدية الامتحانات، المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد البدني بين الطلاب وتهيئة مواد التعقيم والتهوية الجيدة في القاعات الامتحانية"، مثمنا "كل الجهود الحكومية والبرلمانية والجهات الساندة في الوزارة في جهودها لإنجاح أداء الامتحانات والمحافظة على الرصانة العلمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم تصدر توجيها قبل امتحانات الفصل الدراسي الاول) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم تصدر توجيها قبل امتحانات الفصل الدراسي الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).