توضيح من التربية حول دوام الفصل الثاني ونتائج امتحانات نصف السنة

2021/03/31 | 09:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 30 دقیقة

3048 مشاهدة

قالت وزارة التربية، الاربعاء، انها بصدد اصدار تعليمات جديدة عن الدوام خلال الفصل الثاني، مؤكدة أن اعلان نتائج امتحانات نصف سيكون غير مركزي وبحسب نسبة انجاز التصحيح لكل مدرسة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، في تصريح تابعه NRT عربية (31 اذار 2021)، إن "بعض المراحل الابتدائية اعلنت نتائج التلاميذ عبر الانترنت، وسيتبعها اعلان نتائج مرحلتي المتوسطة والاعدادية بعد ان تنجز اللجان الامتحانية داخل المدارس فحصها وتدقيقها، ليتم اعلانها للطلبة من خلال الكروبات الرسمية للمدارس".

يذكر ان طلبة المرحلة الاعدادية، ينهون اليوم الاربعاء، امتحانات نهاية الكورس الاول للعام الدراسي الحالي (2020 ــ 2021).

واضاف السعدون انه "سيتم خلال الايام المقبلة اصدار الضوابط الخاصة بالدوام لما بعد امتحانات نصف بعد اجراء تقييم للامتحانات، وهناك تعليمات ستعلن لتوجه بها الادارات المدرسية بان يكون الدوام اما تفاعليا ليوم او يومين بالمدرسة او الكترونيا بالنسبة لنهاية الكورس الاول او مابعد نصف السنة"، مؤكدا ان "القرار بهذا الشأن لم يحسم حتى الان".

من جانبه، افاد مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي بان "اعلان نتائج امتحانات نهاية الكورس الاول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021 سيكون بحسب انجاز كل مدرسة عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للطلبة، اي ان اعلانها سيكون غير مركزي"، مشيرا الى ان "فرقا جوالة ميدانية من المديريات تعمل خلال الامتحانات وبعدها للاطلاع على آلية تصحيح الدفاتر الامتحانية لتحقيق الشفافية في النتائج".

في سياق اخر، حددت الوزارة على لسان وكيلها الاداري فلاح القيسي، ضوابط تحسين المعدل، وبين أنه "يحق للطالب الناجح من الصف السادس الاعدادي للعام الدراسي (2019 ــ 2020)، تحسين معدله ان لم يكن راضيا عنه، ويكون تحسينه مع امتحانات طلبة السادس الاعدادي للعام الدراسي الحالي (2020 ــ 2021)".

واضاف انه "لايحق لطالب تحسين المعدل، الاخذ بقبوله المركزي السابق، ويعد لاغيا بعد تقديمه طلب تحسين المعدل، كما تعتمد نتيجته الجديدة سواء كان ناجحا او راسبا وسيكون العام الدراسي (2020 ــ 2021) هو المعتمد اخيرا"، منوها بان "كل ما يتعلق بتحسين معدل الطالب، يوقع من قبل الطالب وولي امره لتوثيقه وعدم مطالبته بدرجاته السابقة بعد توقيعه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من التربية حول دوام الفصل الثاني ونتائج امتحانات نصف السنة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من التربية حول دوام الفصل الثاني ونتائج امتحانات نصف السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).