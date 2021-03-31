تقرير من ’أوبك+’: عدم اليقين قد يؤثر على تعافي طلب النفط

2021/03/31 | 09:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف تقرير من اللجنة الفنية المشتركة لـ "أوبك+"، أنها أثارت مخاوف من أن عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب بشأن النفط وسط تزايد الإصابات بكورونا على مستوى العالم وإجراءات الإغلاق.

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وقالت اللجنة في التقرير، الذي اطلع عليه "ناس" (31 اذار 2021)، انه "رغم التخلص المستمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا تزال أعلى من متوسط 2015-2019، مع الاعتراف بأن التقلبات السائدة في هيكل السوق تمثل مؤشرا على أوضاع السوق الهشة".

واجتمعت اللجنة أمس الثلاثاء قبل اجتماع وزاري غدا الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط، وقالت إن اجتماعها المقبل سيعقد في 26 أبريل.

ويخفض المنتجون ملايين البراميل من الإمدادات اليومية لدعم السوق.

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