رئيس وزراء العراق يزور السعودية اليوم: ملفات سياسية وأمنية واقتصادية

2021/03/31 | 09:49 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيُوقَّع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة خلال زيارة الكاظمي للسعودية (دان كيتوود/Getty)

يُجري رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، زيارة للمملكة العربية السعودية، على رأس وفد وزاري.



ومن المقرر أن تتضمن الزيارة نقاشات في ملفات عدة تهمّ الجانبين.

وقالت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية إن زيارة الكاظمي للرياض تأتي تلبية لدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، أن "الزيارة مهمة، لأنها تأتي في ظرف استثنائي، وتمّ الترتيب لها في الزيارات السابقة التي قام بها أعضاء الفريق الحكومي، والمجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي يترأسه عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي"، مشيراً، في تصريح صحافي، إلى أن "الزيارة ستبحث عدداً من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين، من بينها سبل مواجهة الأزمات الموجودة في المنطقة، والتنسيق الاقتصادي، ودعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية، والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة العراقية للشركات السعودية، والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة".

وأوضح السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، أن زيارة الكاظمي للرياض تأتي في توقيت مهم، وسيُناقَش عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، كذلك سيُوقَّع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وشدد الشمري على أهمية العلاقة بين البلدين، مضيفاً، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق، وأن يعمل منفذ عرعر على مدار الساعة.

وفي ما يتعلق بالهدية السعودية للعراق، المتمثلة بالملعب الدولي، أشار إلى وجود اجتماعات مستمرة لاستكمال إجراءات العمل، مبيناً أن المجلس التنسيقي بين البلدين يواصل أعماله، ولفت إلى أن اجتماعاً قريباً سيُعقَد بين رجال أعمال عراقيين وسعوديين.

وأكدت مصادر دبلوماسية عراقية أن زيارة الكاظمي ستتضمن حوارات بشأن القضايا التي تهمّ بغداد والرياض، وفي مقدمتها الأمن على الحدود، وآخر التطورات التي شهدتها المنطقة، والجهود المشتركة لمواجهة التطرف، موضحة، لـ"العربي الجديد"، أن الزيارة ستتضمن أيضاً نقاشات مهمة في عدد من الملفات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتبادل الثقافي، وملفات أخرى مدرجة على جدول أعمال المجلس التنسيقي بين العراق والسعودية.

أوضح السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، أن زيارة الكاظمي إلى الرياض تأتي في توقيت مهم، وستجري مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة

وأجرى وزراء ومسؤولون عراقيون زيارات متكررة للمملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأخيرة.



ففي الحادي والعشرين من الشهر الماضي، زار وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي السعودية، على رأس وفد أمني رفيع ضمّ عدداً من قيادات الوزارة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وبعد ذلك بيوم واحد، أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين زيارة للرياض، تلبيةً لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وفي نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي، قام رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير يار الله، بزيارة للسعودية، تناولت تطوير العلاقات بين البلدين في المجال العسكري، وتبادل الخبرات في المجال.

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