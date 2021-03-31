2021/03/31 | 09:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث عن مخطط انقلابي..الاسدي: أميركا لا تريد اجراء الانتخابات في العراق

أكد رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عدنان الاسدي، الأربعاء، عن عدم رغبة الولايات المتحدة الأميركية باجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العراق، فيما افصح عن تداول معلومات بشأن مخطط انقلابي.

وقال الاسدي إن “القوى الخارجية المؤثرة في العراق لا تريد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العراق”، مؤكدا أن “المقصود بتلك القوى هي الولايات المتحدة الأميركية”.

وأضاف الاسدي، أن “ائتلاف دولة القانون ماض نحو اجراء الانتخابات النيابية المبكرة”.

ورأى الأسدي وهو عضو لجنة الامن والدفاع النيابية أن “ العراق بحاجة الى القيام بعمليات صولة فرسان جديدة في جميع المحافظات من اجل استعادة الامن والاستقرار”.

من جانب آخر كشف الاسدي عن “وصول معلومات الى السياسيين تفيد بوجود مخطط انقلابي داخل الجيش العراقي”، مؤكدا أن “تلك المعلومات تبين انها غير دقيقة لاحقا”.

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