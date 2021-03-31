الظرفان الاقتصادي والصحي يدفعان بالتعداد السكاني الى عام 2022

2021/03/31 | 09:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، عن أن المبالغ المخصصة لتنفيذ تعداد السكان تمثل نصف المبلغ المطلوب لإجرائه، وبينما توقعت أن يسهم الظرفان الاقتصادي والصحي بتأجيل التعداد الى العام المقبل، أكدت وجود نحو 5 مقترحات لإجرائه في المناطق المختلف عليها.وقال عضو غرفة عمليات التعداد سيروان محمد، رئيس هيئة إحصاء اقليم كردستان في …

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