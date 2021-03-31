الأسدي يوجه الدوائر الخدمية في ذي قار نحو الصناعات الوطنية

2021/03/31 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وجه محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي، اليوم الاربعاء، الدوائر الخدمية في المحافظة بالاتجاه نحو الصناعات الوطنية لتلبية متطلبات المشاريع الخدمية.

وقال مكتب المحافظ في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المحافظ عبد الغني الاسدي زار احد المعامل الصناعية للإطلاع على سير العمل وتفعيل التعاون المشترك مع القطاع الحكومي".

ووجه الاسدي "الدوائر الخدمية في المحافظة نحو الصناعات الوطنية لتلبية متطلبات المشاريع الخدمية"، مؤكدا ان "دعم القطاع الخاص سيوفر فرص عمل لكثير من الشباب العاطل عن العمل".

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