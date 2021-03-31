ارتفاع اسعار النفط العالمية لتقليص خسائرها قبل يوم واحد من اجتماع اوبك وحلفائها

2021/03/31 | 09:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ارتفاعاً لتقلص من خسائرها المسائية قبل يوم واحد من اجتماع أوبك وحلفائها، حيث يراهن المستثمرون على أن المنتجين سيوافقون إلى حد كبير على تمديد قيود الإمدادات حتى ايار.وبحسب “رويترز” فأن العقود الآجلة لخام برنت … Readmore

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