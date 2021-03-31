مستشار رئيس الوزراء يكشف الملفات التي سيبحثها الكاظمي في زيارته الى السعودية

2021/03/31 | 09:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي برفقة عدداً من الوزراء واعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، اليوم الأربعاء الى السعودية، تلبية لدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.ووصف مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي في تصريحات … Readmore

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