لسبب يتعلّق بالموازنة.. عضو بمالية البرلمان يقر بصعوبة عودة الدولار لسعره السابق - عاجل

2021/03/31 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقر عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، الأربعاء (31 آذار 2021)، بصعوبة عودة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق، فيما طرح سبباً يتعلّق بالموازنة.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "موضوع قانون الموازنة قد أصبح اليوم مادة لتحقيق المكاسب السياسية، والابتعاد عن واقعه المالي والاقتصادي".

وأضاف، أن "سعر صرف الدولار يعد المعرقل الأول الذي يقف أمام إقرار القانون، لاسيما مع إصرار بعض الكتل السياسية على تخفيضه خلافاً لإرادة البنك المركزي".

وأوضح أن "الحكومة أعطت المبرّرات لاتخاذ هذا القرار، والتعويل على الارتفاع الحالي لأسعار النفط غير ممكن؛ لأنها غير مستقرة ومن الممكن أن يحصل هناك انخفاض في أي لحظة، وبالتالي سنواجه مخاطر اقتصادية جمة".

وأشار إلى أن "الموازنة قد وضعت بشكل كامل وفق السعر الحالي، من حيث الإيرادات والنفقات، وبالتالي فأن إجراء أي تغيير بالتخفيض يعني العودة إلى نقطة الصفر والحاجة مرة أخرى لصياغة أرقام القانون وفق هذه المتغيرات".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة.

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