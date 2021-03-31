مقرر اللجنة المالية احمد الصفار:الموازنة جاهزة للتصويت وتم حل كل الخلافات مع اقليم كردستان

2021/03/31 | 10:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن الموازنة باتت جاهزة للتصويت، فيما اشارت الى أن الخلافات على الموازنة بين وفد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية “تم حلها”.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح إن “العجز في الموازنة وصل إلى 28 … Readmore

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