المالية النيابية ترجح التصويت على الموازنة اليوم

2021/03/31 | 10:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت اللجنة المالية النيابية، التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 في جلسة، اليوم الاربعاء، لمجلس النواب.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الحوارات استمرت بين الكتل النيابية ليلة امس الثلاثاء، لمناقشة مواد وفقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: ان الموازنة جاهزة للتصويت واللجنة المالية انتهت من اعداد جميع فقرات ومواد الموازنة، واعتقد بان مجلس النواب سيقوم خلال جلسة اليوم الاربعاء، بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

هذا وكانت رئاسة مجلس النواب، قد اعلنت ان المجلس سيعقد اليوم الاربعاء، جلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان حصل PUKmedia، على نسخة منه، ان تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 يعد من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي، ودعم المشاريع الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن اليومية.

واضافت، لذلك نهيب بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين الحضور الأربعاء الساعة 1 ظهرا لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، والذي طال انتظاره طويلا، كما ننوه أنه سيتم نشر أسماء الحضور والغياب على الرأي العام.

واشارت الى ان جدول أعمال جلسة يوم غدٍ سيتضمن عرض الطلب المقدم من القوى السياسية، والمؤيد بتوقيع أكثر من 172 نائبا للتصويت على حل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور العراقي، مبينة ان هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة.

واخختمت رئاسة مجلس النواب بيانها، انه وبهذا يكون مجلس النواب قد أنجز جميع المتطلبات والخطوات العملية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، والتصويت على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم 30 لسنة 2005 م) قانون المحكمة الاتحادية العليا.

PUKmedia خاص

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