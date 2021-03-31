2021/03/31 | 10:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء

وشهدت الاسعار بحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (31 اذار 2021) ارتفاعا ملحوظا:

بغداد - بورصة الكفاح

145,700

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

145,000

146,000

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البصرة / بورصة

145,500

——————————

اربيل / بورصة

145,750

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الموصل / بورصة

145,750

يذكر ان اسعار صرف الدولار يوم امس الثلاثاء كانت عالنحو الاتي:

سعر بيع الدولار ⬅️ 145,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 144,500

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يرتفع أمام الدينار العراقي في الاسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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