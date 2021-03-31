الدولار يرتفع أمام الدينار العراقي في الاسواق العراقية

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نشر مختصون قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء
وشهدت الاسعار بحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (31 اذار 2021) ارتفاعا ملحوظا:
بغداد - بورصة الكفاح
145,700
....
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
145,000
146,000
————-—————————-
البصرة / بورصة
145,500
——————————
اربيل / بورصة
145,750
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الموصل / بورصة
145,750
يذكر ان اسعار صرف الدولار يوم امس الثلاثاء كانت عالنحو الاتي:
سعر بيع الدولار ⬅️ 145,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 144,500
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