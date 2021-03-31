الكورد يحسمون موقف حضورهم الى جلسة التصويت على الموازنة اليوم

2021/03/31 | 10:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، أنها ستحضر جلسة تمرير الموازنة المقرر عقدها اليوم الاربعاء ظهرا.

وقال النائب عن الكتلة مهدي عبد الكريم في تصريح تابعه NRT عربية (31 اذار 2021)، إن "نواب الكتلة سيحضرون جلسة تمرير الموازنة المقرر عقدها ظهر اليوم".

وأضاف أن "ذلك جاء بعد ما تم الاتفاق مع اللجنة المالية وكل الكتل السياسية على تمرير المادة 11 وحصة إقليم كردستان".

ودعت رئاسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى الحضور لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.

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