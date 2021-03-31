2021/03/31 | 10:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الاربعاء، (31 آذار 2021)، بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 145,700 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 145,000 146,000 البصرة / بورصة 145,500 اربيل / بورصة 145,750 الموصل / بورصة 145,750

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلية لهذا اليوم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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