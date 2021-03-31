الرياضة النيابية تبيّن مصير قانون الأندية وتؤكد: هؤلاء يمنعون تشريعه

2021/03/31 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص أكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم الأربعاء، أن هناك متنفذين يمنعون تشريع قانون الأندية.وقال عضو اللجنة، ديار برواري في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “بعض المتنفذين في الأندية يعتبرونها […]

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