حصيلة عمليات أمنية من بغداد: اعتقالات شملت متهمين بالقتل والإرهاب والسرقة والمخدرات

2021/03/31 | 10:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت مفارز مديرية شرطة محافظة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في غضون ال٢٤ ساعة الماضية.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 اذار 2021)، ان "الممارسات أسفرت عن القبض على مطلوبين للقضاء تنوعت جرائمهم بين القتل العمد والإرهاب والسرقة والمخدرات والدكة العشائرية، فضلا عن ضبط عجلة حمل محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد وعجلات أخرى عليها اشارات حجز ودراجات نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".

وأضافت الوزارة أنه "تمت احالة جميع الحالة إلى مراكز الاحتجاز لغرض استكمال الإجراءات القانونية اصوليا".

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