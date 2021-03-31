2021/03/31 | 10:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت القوات الامنية في محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، القبض على (١٠) متهمين بجرائم جنائية مختلفة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، ان “مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة”.وبينت الوزارة ان “الحملة أسفرت عن القبض على (١٠) متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة ٤ ارهاب في عموم اقضية المحافظة”.فيما تمكنت المفارز بحسب البيان “أثناء التفتيش من العثور على ١٠ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم، و١٥٠ مسطرة تفجير في منطقة الشيحة، تم رفعها وتفجيرها من قبل خبير المتفجرات دون حادث يذكر”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة في صلاح الدين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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