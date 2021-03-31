القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في العاصمة بغداد

2021/03/31 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مفارز مديرية شرطة النجدة، اليوم الاربعاء، تنفيذ واجبات ومهام امنية وخدمية خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الممارسات أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، وأشخاص اخرين مخالفين لحظر التجوال ومخمورين يعترضون سبيل المارة، فضلا عن ضبط عجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".

وأضافت المديرية أنه "تمت إحالة جميع الحالات حسب الاختصاص لغرض استكمال الإجراءات القانونية اصوليا".

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