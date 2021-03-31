الاستخبارات العسكرية تضبط مضافتين للدواعش بعملية وصفت بـ 'الجريئة'

2021/03/31 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، ضبط مضافتين للدواعش تستخدمان كملاذات آمنة ومنصات للانطلاق لتنفيذ عمليات ارهابية في ناحية القيارة جنوبي نينوى.

وذكر بيان للمديرية ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ١٤ واستخبارات لواء المشاة ٥٠ تمكنت من أجتياز الموانع الطبيعية وعبور النهر الفاصل عن المضافات في جزيرة سلطان عبد الله التابعة لناحية القيارة في محافظة نينوى باستخدام الزوارق البخارية ومداهمة المضافتين".

واشار البيان الى "العثور على ارزاق جافة واخرى طرية داخل المضافتين وعدد من شرائح اجهزة الموبايل بالاضافة الى اعلام التنظيم الارهابي"، مبينا ان "مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة دمرت المضافتين بشكل تام".واضاف، بأن "العملية استندت الى معلومات استخبارية نوعية وتميزت بالجرأة والاقدام في تخطي الموانع الطبيعية".

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