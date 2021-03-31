بالصور: على العثور على 10 قنابر هاون و150 مسطرة تفجير في صلاح الدين

2021/03/31 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، تنفيذ حملة تفتيش واسعة لتنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحملة أسفرت عن القبض على (10) متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4 ارهاب في عموم اقضية المحافظة".واضاف البيان ان "المفارز تمكنت أيضا أثناء التفتيش من العثور على 10 قنابر هاون عيار 120 ملم، و150 مسطرة تفجير في منطقة الشيحة، تم رفعها وتفجيرها من قبل خبير المتفجرات دون حادث يذكر".

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