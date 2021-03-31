وزير الخارجية العراقي يدعو الى ايجاد حل للازمة السورية لان عدم استقرار سوريا يؤثر سلباً على الامن في العراق

2021/03/31 | 10:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية العراقية، إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار في سوريا قد يؤثر مستقبلاً على الوضع الأمنيّ في العراق.وألقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين كلمة العراق في الاجتماع الوزاريِّ للتحالف الدوليِّ لهزيمة داعش … Readmore

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