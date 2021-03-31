شرطيان يرفعان دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية هجوم الكابيتول

2021/03/31 | 10:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدّم عنصران في شرطة الكابيتول بدعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء متهمين إياه بالتحريض على الهجوم الذي استهدف مقر الكونغرس وأدى إلى جرح عشرات عناصر الأمن ومقتل أحدهم.وقال العنصران جيمس بلاسينغيم وسيدني هيمبي أنهما تعرّضا لـ”إصابات … Readmore

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