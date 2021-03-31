استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق والصيرفات المحلية

2021/03/31 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اليوم : الاربعاء : 31 - 3 - 2021 - الساعة 10:22 ص سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 146,000سعر شراء الدولار ⬅️ 145,000 تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد 100 دولار ⬅️ 2,500,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 117,30 دولار100 باوند ⬅️ 137,53 دولار100 دولار ⬅️ 837,00 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1686,70$ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 64,72 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 61,08 دولار

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