أمطار رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة.. توقعات طقس العراق لأربعة أيام مقبلة

2021/03/31 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء (31 آذار 2021)، توقعاتها لحالة الطقس الجوية في مختلف محافظات العراق، فيما أشارت إلى وجود بعض الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة.

ووفقاً لجداول الهيأة التي تلقتها (بغداد اليوم)، فإن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأوضحت، أن "الطقس يوم غد في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، مع تصاعد للغبار في بعض الأماكن من المنطقة الوسطى".

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