الصحة تحدد المدة اللازمة بين الشفاء من كورونا وتناول اللقاح

2021/03/31 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الأربعاء (31 آذار 2021)، عن المدة المطلوبة بعد الشفاء من كورونا، من أجل تناول اللقاح.

وقال البدر في جواب على أسئلة أحد الصحفيين، إن المدة المطلوبة هي "ثلاثة أشهر بعد الشفاء التام" من فيروس كورونا.

وجدد البدر دعوة الإعلاميين، في مجموعة بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة به، إلى تسليط الضوء على حملات التطعيم التي تجريها الصحة، فضلاً عن التوعية بضرورة تناول اللقاح.

يتبع.



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