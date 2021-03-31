روحاني: بإمكاننا والأمريكان العودة إلى الالتزامات في يوم واحد

2021/03/31 | 10:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده بإمكانها العودة إلى التزاماتها في يوم واحد، شريطة رفع الولايات المتحدة للعقوبات.وقال الرئيس الإيراني خلال كلمة متلفزة، إن “الإدارة الأمريكية الجديدة لم تفعل أي شيء حتى الآن فقد تكلمت وصرحت ولكن لم تفعل شيئا على أرض الواقع”.وأضاف “نحن نبحث عن المفاوضات يوميا وإلغاء العقوبات ولايجب أن نسمح لهم بأن يروجوا أن إيران تغلق أبوابها ورغم ذلك لسنا مستعجلين”.وأكد روحاني أنه “في الوقت الذي يرفعون فيه العقوبات بشكل كامل سوف نعود إلى تعهداتنا بشكل كامل”.وتابع “إنهم يكذبون عندما يقولون إنهم يريدون المزيد من الوقت من أجل […]

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