التاريخ الخفي - حسن مدن

2021/03/31 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ثمة تاريخ خفي بالضرورة، هو غير ذاك الذي كتب وتناقلته الأجيال.هذا التاريخ الخفي موجود في كل مكان، وهو وجد دائماً عبر «التاريخ» المديد للبشرية.لا نعني بذلك فقط أن التاريخ كتب من وجهة نظر المنتصر كما يقال، وبالتالي فإن «الحقيقة» التي وصلتنا هي ما يراه «حقيقة» هذا المنتصر، وليست هي، بالضرورة، الحقيقة المطلقة التي لا يأتيها الباطل من يمينها أو من شمالها، وبالتالي فإن «الحقيقة» الكامنة في رؤية م ......





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