الذكرى الـ 30 للهجرة المليونية لشعب كوردستان

2021/03/31 | 10:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن إنتفض شعب كوردستان في 5/3/1991 من مدينة رانية، وأمتدت شرارة الإنتفاضة بعدها لتشمل جميع المدن والقصبات والقرى الكوردستانية، وتم تحريرها من تحت نظام الطاغية المقبور صدام حسين، في ربيع عام 1991 تعرض الكورد لهجرة جماعية قاربت المليونين شخص وبدأت تحديداً في 31 آذار 1991..

وكان النزوح الجماعي للعوائل الكوردية نحو الحدود العراقية التركية الايرانية، سيراً على الاقدام قاطعة مئات الكيلومترات في أرض وعرة حيث عانوا من البرد والجوع هرباً من ظلم الطاغية المقبور صدام وأزلام نظامه.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1991سجل الشعب الكوردي ملحمة جديدة في رفضه للدكتاتورية تمثلت في الهجرة المليونية إلى الجبال والمناطق الحدودية مع إيران وتركيا.

فبعد إنتفاضة آذار ضد ظلم نظام البعث وتحرير كافة المدن الكوردستانية من قبل أبناء الشعب وقوات البيشمركة، تمكنت قوات الحكومة العراقية من العودة مجدداً مما دفع مئات الآلاف من المواطنين إلى الهجرة نحو المناطق الجبلية على الحدود خوفاً من إنتقام السلطات البعثية، وقد مات الآلاف من المواطنين جراء البرد والظروف الطبيعية القاسية.

وجهت السلطات العراقية التي كان يقودها الطاغية صدام حسين آنذاك والذي أعدم فيما بعد، دباباتها ومدافعها وجنودها صوب مدن وقرى كوردستان لقمع الإنتفاضة المباركة ما اضطر شعب كوردستان الذي ذاق طعم الحرية والتحرر الى ترك المدن والقرى رافضاً عودة الظلم، في هجرة مليونية نحو الحدود العراقية الإيرانية التركية، وقد استشهد عدد كبير من مواطني كوردستان من نساء واطفال وشيوخ عجزة خلال هذه الهجرة على يد ازلام النظام البائد.



وقد عرفت تلك الأحداث المؤسفة وذلك الحدث الذي هز ضمير العالم لأول مرة بأنها أكبر هجرة مليونية لمجموعة بشرية تواقة للحرية رافضة للظلم والإستبداد في ذلك الوقت.

وقد بدأ المواطنون بالعودة إلى مدنهم وقراهم بعد تدخل الأمم المتحدة وتحديد منطقة حظر الطيران الجوي بعد خط العرض 36 لمنع القوات العراقية من العودة مجدداً إلى مناطق كوردستان.

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