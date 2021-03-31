تأكيد 'حاسم' من المالية النيابية قبل ساعات من جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/31 | 10:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن الموازنة باتت جاهزة للتصويت بعد حل الخلافات، مشيرة إلى عدم وجود قروض جديدة.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح تابعه NRT عربية، (31 اذار 2021) إن "العجز في الموازنة وصل إلى 28 ترليون دينار، ومن المحتمل أنه بعد التغييرات التي من الممكن أن تحدث أثناء المشاورات على الموازنة الخاصة بالبترو دولار وحصص المحافظات وتنمية الاقاليم، أن يزيد العجز على 30 ترليون دينار".

واشار الصفار الى أن "معالجة العجز تبدأ عن طريق الوفرة المالية التي تتحقق من الفرق بين السعر المخطط له بـ 45 دولاراً لبرميل النفط، والسعر الرسمي الذي يباع به برميل النفط البالغ 64 دولاراً للبرميل، ومن هذا الفرق يجري تمويل العجز".

واكد أنه "لا توجد قروض جديدة، وإنما القروض القديمة مستمرة، وقد تم إيقاف الاقتراض الخارجي"، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن "الاقتراض في الاقتصاد ليس عملية سيئة".

وتابع الصفار، أن "الخلافات على الموازنة تم حلها بين وفد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وتمت ترجمة هذ الاتفاقية إلى المادة 11 من الموازنة"، مبيناً أن "اللجنة المالية صوتت على كل مواد الموازنة، وبالتصويت ستتضح الأصوات المعارضة والأصوات المؤيدة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة تتضمن عرض مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، للتصويت.

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