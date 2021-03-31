بعد تجارب على الكلاب والقطط.. تسجيل أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من كورونا

2021/03/31 | 10:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وفقا لما قالته هيئة حكومية.

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