كربلاء:الانتفاضة الشعبانية بالوثائق والتحليل السياسي في كتاب جديد

2021/03/31 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثاً في كربلاء كتاب (الانتفاضه

الشعبانيه.



دراسه تحليليه بين اوضاع

العراق والنظام الحاكم.



سياسيه.

اقتصاديه.



قانونيه) من تاليف الشيخ

محمود عبد الرضا الصافي والاستاذ

الحقوقي محمد يحيى الوائلي

وقال

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