2021/03/31 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر عسكري، بتعيين اللواء الركن

محمود الفلاحي، قائداً لعمليات نينوى.

وقال المصدر إن "تم تعيين اللواء الركن

محمود الفلاحي قائدا لعمليات نينوى

بدلا عن اللواء الركن إسماعيل

المحلاوي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلاحي قائدا لعمليات نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلاحي قائدا لعمليات نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).